Ricostruito il volto di Ramses II, il Faraone che ebbe 103 figli dalle sue 200 fidanzate e 11 mogli

Un team di scienziati è riuscito a ricostruire la fisionomia del leggendario Ramses II, il Faraone vissuto 3.300 anni fa. Le prime immagini inedite del volto del sovrano dell’antico egitto che ebbe 103 figli, 200 fidanzate e 11 mogli sono state pubbicate da France Info.

La mummia del Faraone

Guidato da Caroline Wilkinson, antropologa forense presso la Liverpool John Moores University in Inghilterra, e Sahar Saleem, paleoradiologa presso l'Università del Cairo a Giza, in Egitto, il team di esperti ha lavorato sulla mummia conservata nel Museo delle Civiltà del Cairo. Grazie a tecnologie avanzate, gli esperti sono stati in grado di “decifrare il teschio di Ramses II” e di ricreare il suo viso da quando aveva 45 anni e fino a 91.

L’analisi del teschio

"Quando osserviamo un teschio per la prima volta, inizialmente cerchiamo i tratti caratteristici più visibili", ha osservato Caroline Wilkinson, durante un documentario trasmesso su France. info, aggiungendo che "ad esempio, in Ramses II, c'è un osso nasale molto largo". Attraverso un lavoro minuzioso, la scenziata e il suo team sono stati in grado di individuare la posizione dei muscoli facciali del Faraone. “Più forte è un muscolo, più le inserzioni lasciano segni visibili sulla superficie del cranio”, ha spiegato la scienziata. Secondo il sito francese, per dare un volto a Ramses II l'antropologa forense ha usato un software utilizzato nelle indagini penali.

Il colore della pelle

Le informazioni offerte dal lavoro della radiologa Sahar Saleem hanno permesso di determinare il colore della pelle Ramses II che è stato uno dei più grandi e potenti Faraoni. Alla fine del suo lunghissimo regno, durato sessantasette anni - collocabili presumibilmente fra il 1279 e il 1212 a.C. - l’Egitto era un paese ricco e potente.