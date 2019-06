Le vespe samurai saranno l’esercito “alieno” dell’Italia contro le cimici asiatiche

Le cimici asiatiche hanno creato all’agricoltura italiana ingenti danni e per questo, il Governo, ha deciso di combatterle servendosi di un antagonista naturale che, a dirla tutta, potrebbe rivelarsi una minaccia per il nostro delicato ecosistema. Il Senato, lo scorso 12 giugno, ha infatti impegnato il Governo a dare quanto prima una valutazione sui rischi ambientali conseguenti all’introduzione della Trissolcus japonicus, un imenottero “alieno” più conosciuto come Vespa Samurai (Samurai Wasp).

Depone le sue uova in quelle della cimice

La direttiva habitat e il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sulla biodiversità impongono l’adozione di un decreto ministeriale motivato per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone sul territorio italiano. Negli ecosistemi in cui è presente, la vespa depone le sue uova in quelle della cimice, dando un prezioso contributo al contenimento della popolazione anche senza l’ausilio di pericolosi pesticidi e insetticidi.

Una vespa di dimensioni ridotte

Va detto comunque che il nome potrebbe trarre in inganno il lettore. La Trissolcus japonicus non ha nulla a che vedere con le nostre vespe. Di dimensioni estremamente ridotte hanno un corpo che risulta essere poco più grande di 1 millimetro. Il CREA, il più importante ente di ricerca in Italia sull’agroalimentare, ha già avviato l’analisi delle capacità del piccolo alleato. Il servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT a breve avrà informazioni sufficienti a stabilire la reale efficacia della vespa samurai nella lotta alla cimice asiatica, e gli eventuali pericoli ambientali derivanti dal suo utilizzo.