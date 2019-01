Scoperta in Amazzonia una vespa che trasforma i ragni in zombie

Un team di ricercatori della British Columbia University ha scoperto in Amazzonia una nuova specie di vespa, particolarmente aggressiva, che riesce a trasformare alcuni ragni in zombie. L’insetto, che vive giungla dell’Ecuador, si chiama vespa Zatypota e, dopo aver deposto le uova all’interno del corpo di un aracnide, appartenente nello specifico alla specie Anelosimus Eximius, riesce a fargli fare quello che vuole grazie ad uno specialissimo ormone. Stando a quanto riportato sulle pagine della rivista Ecological Entomology, il ragno prediletto della vespa Zatypota è un animale sociale che vive in grandi colonie. L’insetto seleziona la malcapitata vittima e, dopo averla temporaneamente immobilizzata, depone le uova all’interno del suo corpo. Le uova cresceranno al sicuro, nutrendosi tramite l’emolinfa del ragno.

L'insolita scoperta

Gli entomologi non sono tuttavia sbalorditi dal fatto che l’insetto vada a deporre le proprie uova all’interno di un altro insetto. Si tratta infatti di un comportamento “normale”, già noto e documentato anche in altre specie. Ciò che ha colpito gli studiosi è il comportamento postumo dell’aracnide. Il ragno, subito dopo esser diventato suo malgrado un’incubatrice, abbandona la propria colonia, diventando uno schiavo che vive in solitario soltanto per soddisfare i bisogni della vespa. Una volta allontanatosi si serve della propria capacità di tessere una ragnatela per costruire un bozzolo.

Un ormone condiziona il ragno

Secondo gli esperti a condizionare il ragno è un ormone rilasciato dalla larva della vespa, un ormone capace di condizionare il cervello dell’aracnide. Il ragno-zombie, dopo aver costruito il bozzolo, ci entra e si lascia morire, divorato dalla larva. A quel punto alla piccola vespa basteranno 10 giorni per trasformarsi in un insetto maturo. Gli entomologi intendono approfondire ulteriormente le conoscenze sulla vespa Zatypota. Di certo Madre Natura ha ancora tantissimo da raccontarci, e in Amazzonia, più che in altre parti del mondo, c’è un patrimonio di biodiversità ancora tutto da scoprire.

Amazzonia ancora misteriosa

Di recente, sempre in Amazzonia, un altro team di scienziati è riuscito a individuare una particolare specie di fungo, chiamato Ophiocordiceps, che si impadronisce del cervello delle formiche e si fa portare da loro in un luogo più prolifero. Una volta giunto a destinazione il fungo “costringe” l’insetto a dare un ultimo “morso letale” alla foglia sulla quale può crescere.