Vaccino Covid-19: l'Ue firma il contratto con BioNTech-Pfizer. quando arriverà e chi lo avrà subito

Gli Stati Uniti avanzano, ma neppure la Russia è restata con le mani in mano. Si prevede, e questo non è un male in assoluto, che fra le due potenze si possa inserire pure la Vecchia Europa. La concorrenza a volte fa miracoli: il vaccino anti-Covid è ormai alle porte, grazie alla qualità e alla quantità delle ricerche messe in cantiere. Se ne stanno accorgendo anche gli investitori che, sia pure con una certa prudenza, hanno ‘giocato’ in Asia. La Borsa di Hong Kong, per esempio, ha chiuso l’ultima seduta con un nuovo rialzo in scia all'euforia di Wall Street per i risultati positivi, oltre il 90%, dei test sul vaccino anti Covid-19 di Pfizer-BioNTech: l'indice Hang Seng guadagna l'1,10% e si porta a 26.301,48 punti.

Uno panorama confortante

Uno panorama confortante. Nel frattempo, il collegio dei commissari europei "ha autorizzato un quarto contratto" di preacquisto, con "Pfizer e Biontech", dopo quelli già firmati con altre tre compagnie farmaceutiche, che consentirà di comprare "fino a 300 milioni di dosi" del vaccino contro Covid-19, se sarà "efficace e sicuro". Ne dà notizia a Bruxelles il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer.

In uno "scenario positivo", le prime dosi del vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech potrebbero arrivare già verso "la fine del 2020 o all'inizio del 2021" è la previsione della commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides che, in conferenza stampa a Bruxelles, ha invitato comunque a prendere le date con prudenza, perché prima che il vaccino arrivi ai cittadini occorrono una serie di passi ulteriori, inclusa "l'autorizzazione da parte dell'Ema". Nel processo "non ci saranno ritardi" ma, ha sottolineato, il vaccino non sarà "la bacchetta magica" che farà sparire Covid-19 "dalla sera alla mattina. Dobbiamo dare i messaggi giusti: c'è speranza, ma dobbiamo assicurarci che si continuino ad applicare le misure preventive" contro i contagi, ha concluso.

L'Unione Europea ha ordinato 200 milioni di dosi ed è pronta a esercitare l'opzione per altre 100 milioni. Il Regno Unito ne ha ordinate 30 milioni ma Johnson ha poi parlato di 40 milioni. Per l'Italia si tradurranno in una disponibilità che ammonterebbe a 27 milioni di dosi (il 13,51 % del totale) Gli Stati Uniti, che puntavano molto sul vaccino di Moderna, hanno ordinato 100 milioni di dosi ma hanno l'opzione per arrivare a mezzo miliardo. Il Giappone ha prenotato 30 milioni di dosi e il Canada altre 20, con l'opzione di arrivare a 76 milioni.

L'alleanza BioNTech-Pfizer

Il contratto firmato con l’alleanza BioNTech-Pfizer si aggiunge all’ampio portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa, compresi i contratti già firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK e Janssen Pharmaceutica NV e i colloqui esplorativi conclusi con successo con CureVac e Moderna. Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta comprovata la sicurezza e l’efficacia dei vaccini.

Efficace al 90%

“Il vaccino sviluppato dalle due società è risultato efficace al 90% contro l’infezione da Covid-19 durante la fase tre dello studio, che è ancora in corso. E se l'efficienza dell'antidoto dovesse essere confermata al 100%, entrerà davvero nella storia. C’è da dire però che, in realtà, la società fondata nel 1849 dai cugini Charles Pfizer e Charles Erhardt, di origine tedesca, nella storia c'è già. Questo perché tra i farmaci prodotti figurano alcuni tra i più richiesti in tutto il mondo: basti pensare allo Xanax, al Tavor, all'antibiotico Zitromax e al Viagra”, si legge su Sky.

Per quanto riguarda la somministrazione la priorità verrà data al personale sanitario e delle case di cura, alle persone con più di 60 anni di età o con problemi di salute particolari, ai lavoratori essenziali o che non possono mantenere il distanziamento sociale, alle forze dell'ordine e ai gruppi più svantaggiati dal punto di vista socio-economico

Il vaccino russo

Cauti, ma ottimisti, anche gli studiosi russi. "Come risultato di un'analisi statistica di 20 casi confermati di coronavirus, la suddivisione dei casi tra individui vaccinati e coloro che hanno ricevuto il placebo indica che il vaccino Sputnik V ha avuto un tasso di efficacia del 92% dopo la seconda dose", sostiene un comunicato. Ad agosto Mosca ha annunciato la registrazione del vaccino Sputnik V definendolo il primo al mondo contro il nuovo coronavirus nonostante non avesse completato tutti i test clinici necessari. Attualmente il vaccino sperimentale è nella terza fase dei test clinici, che coinvolgeranno 40.000 volontari, un quarto dei quali riceveranno una dose placebo. Commentando i risultati Mikhail Murashko, il Ministro della Salute della Federazione Russa, ha detto: "L'uso del vaccino e i risultati degli studi clinici dimostrano che è un mezzo efficace per fermare la diffusione dell'infezione da coronavirus, prevenire la morbosità, e questo è il modo più efficace per sconfiggere una pandemia".

Il Fondo russo

Il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, - si legge sul quotidiano Sputnik - ha dichiarato: "Vorrei sottolineare l'importanza dell'interazione internazionale e della stretta collaborazione tra gli sviluppatori di vaccini di diversi paesi. I vaccini devono restare fuori dalla politica: il mondo ha bisogno di un portafoglio diversificato di farmaci di qualità, e "Sputnik V", basato sulla piattaforma collaudata di vettori adenovirali umani, ne è una parte importante".

La sfida continua

Il vaccino russo ha superato con successo due fasi di ricerca su volontari di età compresa tra 18 e 60 anni, che alla fine hanno sviluppato una risposta immunitaria e anticorpi contro SARS-CoV-2. Il governo russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, lo Sputnik V, sviluppato dal Centro Gamaleya l'11 agosto. Il fondo russo ha già ricevuto richieste da 27 Paesi per Sputnik V, tra cui l'Argentina, il Brasile e la Bielorussia. La sfida continua, si aspettano buone nuove anche dal fronte Italia-Oxford.