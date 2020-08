Il vaccino “made in Italy” è pronto, parte la caccia ai volontari. Chi può aderire e il protocollo anti Covid 19

Il vaccino “made in Italy” è già pronto e dal 24 agosto partirà la sperimentazione allo Spallanzani di Roma. Si cercano per questo 90 volontari e da lunedì 10 partirà la scelta dei candidati. Il vaccino, realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera, con sede a Castel Romano, ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che su animali. La speranza è forte perché i primi risultati hanno già evidenziato una forte risposta immunitaria e un buon profilo di sicurezza.

L’ottimismo di Zingaretti

L'annuncio è arrivato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari". L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato fa sapere: "Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione".

“Siamo all’inizio delle fine della lotta al Covid”

Alla piattaforma vaccinale italiana, supportata dal ministero della Salute, hanno collaborato l'Inmi e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. "E' una grande intensa emozione", ha commentato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, aggiungendo: "Oggi avvertiamo la sensazione, tanto cullata, di essere all'inizio della fine di questa aspra e dura battaglia che il popolo italiano tutto sta combattendo da tempo. Vinceremo!". "Davvero una bella notizia! Abbiamo finanziato con 3 milioni di euro il protocollo che ha dato via al progetto di sviluppo del vaccino anti covid. Questa è l'Italia che lavora di squadra per il bene di tutti i cittadini!", sottolinea soddisfatto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

La ricerca dei volontari

Verranno dunque arruolati a partire da lunedì i volontari su cui testare le dosi di vaccino anti-Covid; saranno sottoposti a visite mediche da parte di equipe cliniche appositamente formate. I novanta volontari saranno suddivisi in due gruppi per età: 45 tra i 18 e i 55 anni, altrettanti di età tra i 65 e gli 85 anni. Ciascun gruppo sarà suddiviso in tre sottogruppi da 15 persone, a ciascuno dei quali verrà somministrato un diverso dosaggio di vaccino. Durante la 'fase 1' ad ognuno dei volontari verrà iniettata una dose di vaccino, e successivamente ogni paziente sarà sottoposto a sette controlli, il primo dopo due giorni dalla vaccinazione, l'ultimo dopo 24 settimane. Se i risultati di questa fase saranno positivi, la 'fase 2' potrebbe iniziare già in autunno su un più elevato numero di volontari, sia in Italia che in altri Paesi.

La tecnica usata

Il vaccino è stato prodotto con la tecnologia del "vettore virale non-replicativo" ovvero incapace di produrre infezione nell'uomo. Il vettore virale - spiegano gli esperti - agirà come un minuscolo "cavallo di Troia", che induce transitoriamente l'espressione della proteina spike nelle cellule umane, la proteina attraverso la quale il virus riesce a penetrare ed a replicarsi all'interno dell'organismo umano.

Per i volontari 9 visite in 7 mesi

I volontari non devono avere partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e non devono avere contratto il Covid e devono avere un buono stato di salute. L'impegno per i volontari consiste in una visita per valutare lo stato di salute e -se idoneo- deve sottoporsi a successive 8 visite nel corso di 7 mesi. La durata media di ciascuna visita è di circa 30 minuti. Il giorno della vaccinazione sarà richiesto a ciascun volontario di restare in osservazione presso l'Istituto nazionale malattie infettive per circa 4 ore. Per il tempo e l'impegno richiesto è prevista "un'indennità adeguata alla vigente normativa".