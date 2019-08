L’annuncio della Nasa: “Scoperta una super terra potenzialmente abitabile”

Un pianeta simile alla nostra Terra è stato individuato dalla Nasa nel sistema solare GJ 357, nella costellazione dell’Idra. E’ stato ribattezzato GJ 357d e, stando a quanto dichiarato dall’Agenzia spaziale statunitense, potrebbe essere potenzialmente abitabile. La scoperta è stata fatta grazie al Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), un telescopio spaziale lanciato nel 2018 nell'ambito del programma Explorer il cui scopo è la ricerca di esopianeti attraverso il metodo fotometrico del transito.

Distante dalla Terra “soltanto” 31 anni luce, Gj 257d può essere classificata come una “SuperTerra” di massa sestupla rispetto al nostro pianeta. L’entusiasmo degli astrobiologi è letteralmente alle stelle, anche perché il mondo appena rilevato si trova nella cosiddetta “zona abitabile” (CHZ), ossia in quella specialissima regione all’interno della quale è teoricamente possibile per un pianeta mantenere acqua liquida sulla superficie.

GJ 357d orbita intorno alla sua stella ogni 55,7 giorni, a una distanza che è circa un quinto rispetto a quella che separa la nostra Terra dal Sole. “Questo è eccitante - commentano i ricercatori sulle pagine dell’Astronomy & Astrophysics - poiché questa è la prima super Terra vicina all’umanità che potrebbe ospitare la vita, la nostra missione con TESS potrebbe avere una portata enorme”. Per stabilire se la nuova Terra sia o meno rocciosa, e con degli oceani, saranno tuttavia necessarie ulteriori osservazioni. Gli scienziati della Nasa hanno individuato anche altri due esopianeti, Gj 257b e Gj 257c, ma questi pur essendo interessanti si trovano troppo vicini alla loro stella e sono caratterizzati da temperature che, sulla superficie, possono superare i 126 °C.