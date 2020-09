Un'azienda giapponese: l'auto volante si avvicina

Roma, 2 set. (askanews) - Il futuro è delle auto volanti? Un'azienda giapponese dice di essere molto vicina a realizzare il sogno dei fan di "Blade Runner" e "Ritorno al Futuro" dopo aver testato un prototipo molto simile a un drone.La società di ingegneria SkyDrive ha diffuso un video in cui mostra il suo veicolo compatto con equipaggio, che utilizza otto eliche per liberarsi in aria e muoversi in un campo di prova, non senza qualche oscillazione. L'azienda l'ha definita "la prima dimostrazione pubblica di un'auto volante in Giappone" e ha detto che l'aereo, grande circa come due auto parcheggiate, ha fatto dei giri sul campo di prova per quattro minuti."Vogliamo realizzare una società in cui le auto volanti siano un mezzo di trasporto accessibile e conveniente nei cieli", ha detto il ceo di SkyDrive, Tomohiro Fukuzawa. L'azienda ha dichiarato di puntare a rendere il modello disponibile per l'acquisto in Giappone entro il 2023.I giapponesi non sono i primi e nemmeno gli unici a muoversi in questo senso: una compagnia tedesca ha testato un taxi volante a Singapore quasi un anno fa e diverse altre aziende, tra cui Boeing, Airbus, Toyota e Hyundai, stanno lavorando a progetti simili.Immagini: SkyDrive/CARTIVATOR