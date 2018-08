Tutte le novità di Samsung: lancia il Galaxy Note9

New York (askanews) - Rimanere leader nel mondo super competitivo della tecnologia è una sfida che Samsung ha accettato e per questo lancia il suo nuovo smartphone. A New York il colosso sudcoreano ha presentato il suo ultimo gioiello il Galaxy Note9, nell'ambito dell'evento Samsung Galaxy Unpacked 2018.L'ultimo arrivato della galassia Note è caratterizzato da una maggiore durata della batteria, uno dei problemi che affligge maggiormente gli utenti; ha una S-Pen migliorata e una fotocamera intelligente per migliorare la qualità degli scatti attraverso uno scene optimizer che sfrutta l'intelligenza artificiale per identificare gli elementi chiave di una foto.Il modello sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 agosto, ma il prezzo non è decisamente accessibile a tutti. Il nuovo smartphone è offerto in due versioni, quella da 128GB che costerà 1.029 euro e quella da 512GB a un costo di 1.279 euro."Non c'è nulla di radicalmente nuovo in questo smartphone che giustifichi un prezzo così alto. Non credo riuscirà a imporsi tra i clienti Premium, dovrebbe avere qualcosa di maggior appeal" spiega Patrick Moorhead, un analista che ha assistito alla presentazione.Samsung ha però deciso di accettare un'altra sfida e annuncia che presto verrà presento Galaxy Home, l'assistente domestico che dovrebbe fare concorrenza ai più rodati rivali Google Home, HomePod, Amazon Echo.