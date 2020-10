Sull'Italia torna il beltempo, sole e temperature in aumento su tutto lo Stivale

Sull'Italia torna il beltempo. L'alta pressione in rinforzo favorirà l'aumento delle temperature e molte regioni beneficeranno così delle ottobrate. Non mancheranno dei piccoli rovesci, a causa di una residua circolazione di bassa pressione che, a inizio settimana, tenderà ad attardarsi sulle Calabria e Sicilia. Nel resto dello Stivale l'alta pressione favorirà tuttavia un clima stabile, anche se non sempre con cieli sereni. Il METEO.

Temperature in aumento, ottobrate in arrivo

Le correnti calde nord africane garantiranno agli italiani una settimana dal clima molto mite. Laddove nebbie e nubi non riusciranno ad ostruire l'azione del Sole le temperature raggiungeranno valori notevoli: delle vere e proprie ottobrate. A beneficiare principalmente del beltempo ottobrino saranno comunque le regioni meridionali. Su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Marche e Romagna si toccheranno i 23/25 gradi.

Qualche nube bassa sarà presente al Nord e sulla Val Padana. Fenomeni simili, ma di intensità ridotta, potrebbero verificarsi anche su alcune valli del Centro Italia, come in Toscana, Umbria e Lazio, dove la settimana inizia all'insegna del tempo stabile ma non soleggiato. A partire da martedì possibili piogge anche su Piemonte e Ponente Ligure.