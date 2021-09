TikTok sceglie Socialness per programma agenzie marketing indipendenti

Roma, 17 set. (askanews) - TikTok è ufficialmente il social network dei record. La piattaforma di videosharing cinese, l'unica non posseduta da Facebook a guadagnarsi notorietà internazionale, è stata la più scaricata in assoluto nel 2020. Già forte di 732 milioni di utenti attivi ogni mese, la società di analytics App Annie stima che entro la fine del 2021 il social più in voga del momento raggiungerà la cifra di circa 1 miliardo e 200mila iscritti.Socialness è stata recentemente selezionata da TikTok Europa per entrare a far parte del programma speciale rivolto alle agenzie marketing indipendenti, così come successe con l'Optimal Program di Facebook nel 2018. Con quasi 800 realtà servite, il Sistema Socialness™ permette alle microimprese di crescere e consolidarsi sul territorio di riferimento, grazie a un'accurata strategia di marketing digitale."Siamo tra le prime agenzie in Europa a farne parte - spiega Tino Bassu, Ceo di Socialness - e in via sperimentale abbiamo inserito all'interno del programma alcuni nostri clienti a carattere nazionale e internazionale, oltre ad alcuni franchising. Nello specifico, abbiamo accesso a delle features particolari e a un training specifico, oltre a tutte le best practice. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo programma speciale in un momento in cui, nel nostro Paese, l'ecosistema TikTok è ancora tutto da sperimentare. Saremo tra i primi a farlo, con un grande vantaggio competitivo per i nostri partner e clienti".