Terza passeggiata spaziale in meno di un mese sulla ISS

Milano, 8 apr. (askanews) - Archiviata (almeno per il momento) la mancata passeggiata spaziale di sole donne, alla quale avrebbero dovuto prendere parte le due astronaute della Nasa Anne McClain e Christina Koch, lunedì 8 aprile 2019, la McClain e il canadese David Saint-Jacques sono usciti dall'Iss per l'ultima di una serie di 3 missioni extraveicolari programmate, in meno di un mese, per eseguire lavori di aggiornamento e manutenzione sulla base orbitante.Obiettivi di quest'ultima Eva, in particolare, la sistemazione di un sistema di alimentazione ridondante per il braccio robotico Canadarm 2 e l'installazione di cavi per migliorare le comunicazioni wireless fuori dal complesso orbitale nonché per potenziare le capacità di rete dei computer della base.Quella dell'8 aprile 2019 è stata la 216esima "passeggiata spaziale" per l'assemblaggio e la manutenzione dell'Iss.La prima missione extraveicolare interamente al femminile della storia, inizialmente programmata per il 29 marzo 2019, invece, è stata annullata perché ci sarebbero volute circa 12 ore per allestire una seconda tuta di taglia M per Christina Koch dopo che Anne McClain, nel corso della sua prima Eva, aveva appurato che la tuta di taglia L che inizialmente avrebbe dovuto indossare, sarebbe stata per lei troppo grande e le avrebbe causato difficoltà nei movimenti. Considerato il costo elevato del cosiddetto "tempo astronauta", quantificabile in circa 20mila euro al minuto, questa operazione sarebbe stata eccessivamente dispendiosa. Per questo, i tecnici della Nasa hanno deciso di sostituire Christina Koch con Nick Hague che, invece, ha potuto indossare senza problemi la tuta di taglia L già pronta.