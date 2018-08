Estate in blackout: in arrivo temporali, grandinate e forti raffiche di vento

E’ finalmente in arrivo una tregua all’afa e al clima rovente. Si riduce, quindi, il rischio di ondate di calore soprattutto al Centro Sud ma la contropartita sarà "un aumento dell'instabilità con rischio di temporali che - avvertono gli esperti - saranno violenti, con grandine e forti raffiche di vento". il ministero della Salute indica bollino rosso per undici città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trieste, Venezia, Verona).



Calo delle temperature



Le temperature saranno per lo più fra 30 e 35 gradi e difficilmente si toccheranno nuovamente punte di 37-38 gradi affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo. Un rischio, quello delle ondate di calore, che in passato è stato letale: tra il 2005 e il 2016 in 23 città italiane ha causato 23.880 morti e soltanto a Roma, dal 2000, ne sono stati stimati circa 7.700 per il caldo torrido, secondo l'analisi condotta dal Dipartimento di Epidemiologia del Sistema sanitario della Regione Lazio e presentata da Legambiente, che ha promosso un Osservatorio sugli effetti dei cambiamenti climatici nelle città italiane.



Piogge e temporali al Sud sole al Nord



Nel fine settimana, l'instabilità tenderà ad attenuarsi al Nord e domenica anche al Centro, mentre le Isole e l'estremo Sud dovranno fare i conti con la presenza di un vortice che favorirà lo sviluppo di locali rovesci o temporali. Se i picchi di caldo torrido "ce li siamo lasciati alle spalle, almeno temporaneamente - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - le temperature continueranno a superare diffusamente i 30 gradi, in particolare al Centro nord, dove sono attese ancora punte di 35-36 gradi. Qualche grado in meno al Sud, dove tuttavia la canicola potrebbe farsi nuovamente sentire dalla prossima settimana".



Non si escludono locali nubifragi



L'anticiclone non sarà sufficientemente robusto da evitare la formazione di improvvisi temporali di calore, localizzati ma intensi, prosegue Ferrara indicando le aree più a rischio: Alpi, Prealpi, occasionalmente la Valpadana, l'Appennino e i versanti tirrenici. Nel weekend, l'esperto invita a prestare "attenzione particolare al Sud, per temporali soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, occasionalmente anche su Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo interno e Sardegna". Vista la presenza di aria calda e umida, non si escludono locali nubifragi, improvvise raffiche di vento o grandine". Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tendenza sino a Ferragosto è dunque di sole e caldo, con qualche temporale di passaggio.