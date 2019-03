Trovato il modo per uccidere l'acaro-killer delle api

La vita delle api mellifere, come quella di tanti altri insetti impollinatori, è messa a dura prova da una moltitudine di pericoli. I pesticidi, probabilmente, sono la prima causa di moria degli sciami. Ma a minacciare le instancabili operaie c’è anche la Varroa destructor, un acaro parassita esterno che, attaccatosi ad un esemplare, riesce a sterminare intere colonie in pochi mesi. Contro questo parassita, che ogni anno causa ingenti danni all'industria dell'apicoltura, scendono ora in campo i ricercatori della Convective Knowledge, giovane start up composta da sette fisici. Gli scienziati, infatti, hanno annunciato di aver sviluppato un trattamento che libera definitivamente, e senza rischi, le colonie dal pericoloso nemico.

Alveari possono esser liberati dalla Varroa destructor

Gli esperti della Convective Knowledge hanno scoperto come sterminare il batterio senza colpire l’ape e senza l’ausilio di sostanze chimiche nocive. Il risultato è stato possibile grazie alla tecnologia del plasma freddo. "Parliamo di un gas ionizzato a temperatura ambiente che ha la caratteristica di avere le cariche positive separate da quelle negative - evidenzia Massimiliano Proietti, uno dei soci fondatori della CK - ed è così in grado di uccidere i batteri senza rovinare i tessuti".

Tecnologia già utilizzata in altri campi

La tecnologia del plasma a freddo viene utilizzata da anni come antibatterico per il trattamento dei cibi e delle superfici. “Può essere usata anche per trattare carne e frutta - sottolinea lo scienziato - perché non rovina le qualità organolettiche del cibo". E il team ha pensato di servirsi di questa tecnologia dopo aver visto che la Dyson, società inglese produttrice di elettrodomestici, l’ha usata nei propri sistemi di filtraggio dell'aria, capaci di rimuovere acari e allergeni. "Il nostro interesse per le api - ha spiegato Proietti - è nato per caso quando abbiamo scoperto che il problema degli acari è molto sentito nel settore e abbiamo voluto contribuire in qualche modo".

Al via i test ma per partire servono partner

I parassiti della Varroa, veri e propri killer degli alveari, sembrano dunque condannati. I fisici, per il momento, hanno testato il sistema collocandolo sopra pochi telai gestiti in laboratorio. Tutti i test si sono conclusi positivamente e ora i ricercatori hanno fatto sapere di esser pronti a verificarne il funzionamento nella realtà. Per procedere saranno tuttavia necessari dei partner che operano nel settore, così da poter avviare la sperimentazione direttamente negli alveari.