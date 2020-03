Si avvicina l'appuntamento con la seconda Superluna delle quattro attese nel 2020. Nella notte tra il 9 e il 10 marzo il nostro satellite ci apparirà più grande e più luminosa del solito. Il motivo? Si troverà in prossimità del proprio perigeo ovvero la minima distanza dalla Terra, che toccherà alle 7:34 di martedì a 357122 chilometri contro una distanza media di poco più di 384mila chilometri.

Corteo di pianeti

Il cielo di marzo, tra l’altro, saluterà l'ingresso della primavera con una suggestiva Superluna e con un corteo di pianeti. Gli esperti dell’Uai rivelano che " Marte, Giove e Saturno daranno ancora spettacolo con una raffica di congiunzioni ancora più suggestive di quelle di febbraio. Altra protagonista del mese sarà Venere, definita “la regina della sera”, che proseguirà il suo periodo di visibilità ottimale, soprattutto nelle ore che seguono il tramonto.

L’equinozio di primavera

E per quanto riguarda l’equinozio di primavera, chiariscono ancora gli astrofili, “è il momento in cui il Sole passa dall'emisfero celeste australe, o meridionale, a quello boreale”. Dunque, come dice il nome stesso, sarà il giorno nel quale in tutti i luoghi del pianeta” la lunghezza del giorno sarà uguale a quella della notte".

La Luna più attesa del 2020

Quella di marzo, una delle 4 attese nel 2020, indica una luna piena con il nostro satellite prossimo alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo. "A marzo la Luna piena è il giorno 9 alle 18:48", spiegano gli astrofili. Ma non sarà, però, la più spettacolare dell'anno. "La Luna più attesa del 2020 sarà, infatti, quella di aprile", commentano gli esperti.