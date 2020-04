In arrivo la terza Superluna del 2020, sarà la più grande e la più luminosa dell’anno

L’attesa è finita. Domani notte tutti con gli occhi puntati al cielo per ammirare la Superluna più spettacolare del 2020. Il nostro satellite sarà più vicino del solito e apparirà un po' più grande e il 15% più luminosa. Dopo le due dei mesi scorsi, la Luna che potemmo guardare a breve sarà ancora più super perché si troverà nel punto dell'orbita più vicino alla Terra. L'appuntamento di domani notte sarà inoltre un'occasione preziosa per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus SarsCoV2.

La Superluna

La notte tra il 7 e l'8 aprile il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), che toccherà alle 20,10 del 7 aprile, quando si troverà a 356.908 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri. Questa "sovrapposizione" tra Luna piena e passaggio al perigeo, spiega Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, viene popolarmente indicata come Superluna, ma in astronomia si preferisce parlare di Luna piena al perigeo.

La Luna del 2020

Mai, prosegue Masi, per tutto il 2020, avremo una Luna piena più vicina, più grande e più luminosa di così: "apparirà poco più del 7% più grande e il 15% più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto". Infatti, prosegue Masi, si tratta di sottili variazioni, "che tuttavia aggiungono fascino all'evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più dimenticato".

A che ora il Satellite darà il meglio di se

La Luna Piena, ancor più quello della “Superluna”, si mostrerà al massimo del suo splendore al sorgere, ovvero al calar del Sole, o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba (la Luna Piena brilla in cielo dalla parte opposta rispetto alla nostra stella, sicché essa sorge al tramonto del Sole e tramonta all’alba). “Durante il crepuscolo”, dice l’astrofisico Gianluca Masi, “la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte. Di notte”, prosegue Masi, “la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama”.

La diretta del Virtual Telescope

Ma non è finita. Oltre che dai balconi delle proprie case la Superluna si potrà ammirare anche grazie alle immagini del Virtual Telescope, che con i suoi strumenti mobili riprenderà la “Superluna” del 7-8 aprile mentre sorge sull’orizzonte di Roma. Le immagini raccolte dal telescopio verranno condivise in diretta il 7 aprile 2020, a partire dalle ore 19.00. La partecipazione è gratuita e sarà sufficiente accedere, il 7 aprile dalle ore 19:00, al sito di Virtual Telescope.

Gli altri appuntamenti del mese di aprile

Anche Giove, Saturno e Marte si prenderanno il loro spazio da protagonisti del cielo del mattino. Durante il mese il Pianeta Rosso si allontanerà da Saturno e sarà l'ultimo a sorgere tra i pianeti visibili al mattino, chiudendo il terzetto che comprende anche Giove, il più luminoso dei tre. Come nei mesi precedenti continuano le spettacolari congiunzioni tra la falce di Luna calante e i pianeti visibili prima dell'alba, come quella del 15 aprile tra Luna, Giove e Saturno, o del 16 aprile tra la Luna e Marte. Si concluderà in bellezza il 26 aprile con tanti astri luminosi all'orizzonte dopo il tramonto: le Pleiadi, la stella Aldebaran, la Luna crescente e Venere. Da seguire anche l'evoluzione della cometa C/2019 Y4 Atlas, che potrebbe diventare visibile ad occhio nudo.