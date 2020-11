Un gruppo di scienziati ha mappato sia l'aspetto esterno sia la struttura interna del Covid-19. L’immagine è stata creata tramite un modello 3D e combina i dati più recenti sulla struttura del virus SARS-CoV-2. Gli scienziati della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Arabia Saudita hanno prima identificato il modello e ora sperano che possa aiutare alla creazione di trattamenti efficaci per sconfiggere la pandemia. Il video mostra il modello con i picchi di proteine sulla superficie e il materiale genetico avvolto all'interno della membrana virale.

Il modello 3D

«Il nostro modello 3D mostra l'attuale struttura del SARS-CoV-2 a livello atomistico e rivela dettagli del virus che prima erano impossibili da vedere, come il modo in cui le proteine nucleocapsidiche formano una struttura simile a una corda al suo interno - afferma il ricercatore della KAUST Ondrej Strnad - L'approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare il modello potrebbe indirizzare la ricerca biologica verso nuove e promettenti direzioni per combattere la diffusione di COVID-19, in quanto potrebbe aiutare gli scienziati a incorporare rapidamente le informazioni appena scoperte nel modello e fornire così una struttura aggiornata del virus».