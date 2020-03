Una su 1000 ce la fa: da una collisione cosmica è nata una stella "impossibile"

A 150 anni luce dalla Terra da una collisione cosmica è nata una nuova stella. La neonata ha un'atmosfera insolitamente ricca di carbonio ed è stata individuata da un gruppo internazionale di astronomi guidati da Mark Hollands, dell'università britannica di Warwick.

La nana bianca

Descritta sulla rivista Nature Astronomy, la stella chiamata WDJ0551 + 4135 è stata identificata grazie ai dati del telescopio Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Gli astronomi, analizzandone la composizione, hanno scoperto che si tratta di una nana bianca, che non è altro ciò che resta di stelle come il Sole che hanno bruciato tutto il loro combustibile e hanno perso i loro strati esterni.

Composizione di idrogeno e carbonio

"La stella - ha detto Hollands - si è distinta subito come qualcosa che non avevamo mai visto prima. Potresti aspettarti di vedere uno strato esterno di idrogeno, a volte miscelato con elio, o solo un mix di elio e carbonio. Non ti aspetti di vedere questa combinazione di idrogeno e carbonio".

Nata da una fusione di due nane bianche

Secondo il ricercatore la composizione e la massa, doppia rispetto alla media per una nana bianca non si possono spiegare attraverso la normale evoluzione stellare. L'unico modo per spiegarle è che la stella si sia formata "attraverso la fusione di due nane bianche".

Collisione insolita

Anche la collisione tra i due oggetti celesti è stata particolarmente insolita: la maggior parte degli eventi di fusione tra due stelle avvengono tra stelle di massa diverse, ma in questo caso sembra che la fusione sia avvenuta tra due nane bianche di massa simile.

Ignota l’età

Difficile invece stabilire l'età della stella: poiché il meccanismo di fusione riavvia il processo di raffreddamento della stella, è difficile determinare quanti anni ha. Tuttavia gli astronomi ipotizzano che la fusione tra le due stelle potrebbe essere avvenuta 1,3 miliardi di anni fa, ma le due nane bianche originali esistevano già da molti miliardi di anni.