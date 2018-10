Startup Monugram vince Dock3 DemoDay con 'Shazam dei monumenti'

Roma, 11 ott. (askanews) - Monugram, lo "Shazam dei monumenti", è la startup vincitrice del "Dock3 DemoDay", evento finale del primo percorso di validazione di idee imprenditoriali innovative dell'Università degli Studi Roma Tre.Monugram, team composto da studenti romani dell'Ateneo, è un'app mobile grazie alla quale è possibile riconoscere qualsiasi monumento attraverso un gesto semplice e di uso comune: scattare una foto. Il team vincitore volerà a New York, nella "Silicon Alley", grazie a un viaggio di una settimana messo in palio dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, per confrontarsi con i protagonisti dell'ecosistema startup della Grande Mela. Monugram ha raccolto virtualmente oltre 800mila euro, in quanto i giurati potevano ripartire tra i diversi concorrenti 100mila euro virtuali."Dock3 -The Startup Lab" è invece il primo programma per l'imprenditorialità e l'open innovation dell'Università degli Studi Roma Tre.Dodici i team in gara che alla presenza del Rettore di Roma Tre Luca Pietromarchi, si sono sfidati di fronte a una giuria composta da 50 tra imprenditori, manager e professionisti. All'incontro erano presenti, inoltre, Luca Carabetta, Vicepresidente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, Franco Stivali, Responsabile Innovazione e sistema informativi del Gruppo Ferrovie dello Stato e Stefania Sammartano, Head of Customer Digital Transformation di ENEL e Silvia Ciucciovino, Prorettore con delega ai rapporti con il mondo del lavoro di Roma Tre.