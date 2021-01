Startup: integratori che passione, AQMA chiude crowdfunding con successo

Roma, 5 gen. (askanews) - Nutraceutici, integratori naturali studiati come farmaci che si vendono nelle farmacie e passano per una terapia prescritta dal medico. Come dire che a volte, gli integratori sono di supporto e curano tanto e quanto i medicinali. E' il caso dei marchi diffusi e prodotti da Aqma Italia spa, startup innovativa e piccola multinazionale farmaceutica nata cinque anni fa, con sedi a Napoli e Milano, che ha appena chiuso un crowdfunding sulla piattaforma Backtowork di Intesa San Paolo raccogliendo 730 mila euro.Questo testimonia che la cultura degli integratori funzionali, dei nutraceutici, sta crescendo molto in Italia e Aqma Italia ne assicura l'efficacia trattandoli e studiandoli clinicamente come dei farmaci e distribuendoli al consumatore non online ma nelle farmacie e attraverso una fitta rete di medici e una comunicazione che viaggia multichannel oltre che sui canali istituzionali.I prodotti di punta di Aqma, finora più sviluppati e diffusi, interessano le terapie di Anemie importanti, carenze di Ferro, insufficienza venosa con prodotti quali Ferachel, e Flavofort; si occupano di Metabolismo, Funzionalità epatiche e Colesterolo con la linea Medronys e si interessano alla trattamento di infiammazioni articolari con marchi di prodotti brevettati come il Il Cibides lipogel. La società è attiva nella ricerca e sviluppo, oltre che nella commercializzazione, di soluzioni terapeutiche innovative e naturali e propone prodotti brevettati, 100% Made in Italy con un know-now scientifico e medico interno di alto profilo e un turnover di circa € 4 milioni, in crescita esponenziale negli ultimi 2 anni."Negli ultimi due anni abbiamo avuto una crescita esponenziale e per gestire lo sviluppo - spiega Michele Pironti, direttore generale e socio di AQMA ITALIA SPA - ci siamo rivolti a BIZPLACE società di advisory finanziario specializzata in sviluppo di startup e Pmi, e abbiamo appena chiuso con successo il nostro primo crowdfunding con una raccolta di 730K che ci permetteranno di investire ancora in ricerca e sviluppo, comprare nuovi marchi che già abbiamo in concessione, e implementare i progetti di comunicazione anche con medical webinar dedicati - ai medici, per ottimizzare la diffusione dei nostri prodotti e aumentare la consapevolezza della loro validità clinica - e anche ai consumatori, per aumentare la loro conoscenza sulle possibilità di cura dei nostri integratori nutraceutici efficaci come dei farmaci ma meno trattati chimicamente".BIZPLACE che segue AQMA come advisory di startup ha individuato in questa realtà gli elementi principali di tradizione e innovazione che possono fare del made in Italy una eccellenza da promuovere e rilanciare con entusiasmo tra gli investitori e quindi l'ha supportata promuovendola alla sua rete di investitori.