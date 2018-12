Stampa 3D, arriva il gel che rimpicciolisce gli oggetti “per implosione”

E’ stato ribattezzato ImpFab - che sta ad indicare una rivoluzionaria tecnica di “fabbricazione per implosione” - il nuovo processo che, grazie ad un nuovo gel, permette di assemblare minuscoli oggetti di qualsiasi forma, materiale e complessità per poi rimpicciolirne le dimensioni di dieci volte. L’incredibile tecnica, annunciata con un approfondito articolo pubblicato sulle pagine di Science, è stata messa a punto al Massachusetts Institute of Technology (Mit). Stando a quanto riferito dagli scienziati, il gel è in grado di rivoluzionare il settore della stampa in 3D, consentendo di ottenere dei lavori con una precisione di pochi milionesimi di millimetro.

Rivoluzione in vista per molti settori

Il segreto di questa tecnica, che in un futuro non troppo lontano potrà trovare applicazioni anche in settori quali l’ottica, la medicina e la robotica, sta nell'utilizzare un'impalcatura fatta con un particolare idrogel, ovvero un materiale assorbente a base di poliacrilato, normalmente contenuto nei pannolini per i neonati.

Rimpicciolisce oggetti di 10 volte

Questa sostanza viene imbevuta in una soluzione contenente a sua volta molecole fluorescenti che, colpite con un raggio laser, si attaccano a punti precisi dell'impalcatura. Qui agiscono come delle ancore, a cui possono essere legati altri tipi di molecole funzionali, come pezzi di Dna o nanoparticelle d'oro. Una volta depositate tutte queste componenti, la struttura viene “rimpicciolita” e riassemblata aggiungendo al tutto un acido che disidrata il gel facendolo contrarre in maniera estremamente precisa. Secondo quanto riportato sulle pagine di Science grazie alla rivoluzionaria tecnica è possibile rimpicciolire gli oggetti di 10 volte in ciascuna dimensione, per una riduzione totale di volume pari a mille volte.