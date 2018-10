Spazio, l'ultima conferenza di Paolo Nespoli come astronauta

Bilbao, (askanews) - Ultima giornata come astronauta dell'Esa in attività per l'italiano Paolo Nespoli che a 61 anni, dopo 27 anni e 3 missioni aeropaziali al suo attivo (una sullo Shuttle e due con la Soyuz), a partire dal primo novembre 2018, non senza un po' di nostalgia (come dichiarato in alcune interviste), sarà ufficialmente in pensione.@Astro_Paolo ha trascorso l'ultimo giorno di lavoro tenendo una conferenza a Bilbao, in Spagna, nel corso dell'evento "Space for inspiration", un evento internazionale organizzato dall'Agenzia spaziale europea sull'importanza dell'esplorazione spaziale.