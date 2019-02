Spazio, stanotte lancio della prima sonda lunare israeliana

Tel Aviv, 21 feb. (askanews) - La prima sonda lunare israeliana - finanziata da fondi privati - verrà lanciata questa notte (le 3.45 di venerdì ora italiana) da Cape Canaveral su un vettore Falcon 9 della Space-X: lo hanno reso noto la Space IL e Israel Aerospace Industries, responsabili del progetto.La sonda, del peso di 585 chili, dovrebbe allunare l'11 aprile prossimo: oltre a raccogliere dati sulla formazione del satellite, la sonda contiene anche dei cd-rom con disegni di bambini, canzoni e immagini di simboli israeliani, gli oggetti personali di un sopravvissuto alla Shoah e una Bibbia ebraica.La sonda - battezzata "Bereshit", ovvero la parola con cui inizia il libro della genesi - rimarrà sulla Luna come testimonianza per le generazioni future: "Entriamo nella storia e siano fieri di appartenere a un gruppo che ha sognato e portato a compimento una visione condivisa da molti Paesi del mondo ma che fino ad ora solo tre Paesi hanno saputo trasformare in realtà", ha commentato l'imprenditore e filantropo Morris Khan, proprietario di SpaceIL.Fino ad oggi infatti solo Stati Uniti, Russia e Cina hanno inviato delle sonde sulla Luna e solo la Nasa è riuscita a portare degli astronauti sul satellite fra il 1969 e il 1973, grazie al programma Apollo; da allora tutte le missioni lunari si sono limitate a sonde e satelliti, e la costruzione di un insediamento lunare rimane al momento allo stato di progetto.(fonte Afp)