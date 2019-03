Spazio, la SpaceX Crew Dragon attraccata alla Stazione spaziale

Milano, 4 mar. (askanews) - Benvenuti nella nuova era dell'esplorazione spaziale.L'astronauta americana della Nasa, Anne McLain dà il benvenuto sulla Stazione spaziale internazionale alla Crew Dragon, la prima navetta americana destinata al trasporto di astronauti sull'Iss partita (stavolta senza equipaggio) dal suolo americano dopo il pensionamento degli Shuttle nel 2011. E senza dubbio l'impresa portata a termine dalla compagnia spaziale privata americana SpaceX che fa capo al patron di Tesla, Elon Musk, è una nuova pietra miliare nel campo dei voli abitati da e per l'orbita bassa terrestre.La navetta Crew Dragon, lanciata per la missione Demo-1, il suo volo di collaudo, sabato 2 marzo 2019 dalla base spaziale americana della Nasa a Cape Canaveral, in Florida ha attraccato autonomamente alla Stazione spaziale internazionale intorno alle 12, ora italiana, di domenica 3 marzo.Si tratta della prima manovra di attracco automatico per una navetta Dragon, i cargo di SpaceX infatti vengono normalmente catturati dal braccio robotico e successivamente agganciati "manualmente" alla Stazione. Stavolta, invece, tutto si è svolto in maniera autonoma e senza alcun problema. A procedura completata Anne McLain, assieme ai colleghi, il russo Oleg Kononenko e il canandese David Saint-Jacques, indossando precauzionalmente maschere antigas, hanno aperto il boccaporto e sono entrati nella navetta, diventando i primi astronauti a "mettere piede" in orbita in una navetta spaziale americana diversa dagli Space Shuttle.All'interno, il manichino astronauta "Ripley", sosia di "Starman" già mandato in orbita da Musk nella sua Tesla Roadster rossa e un pupazzo a forma di Pianeta Terra, oltre a un piccolo carico di rifornimenti di circa 200 kg."Congratulazioni a tutta la squadra per il lancio e il docking - ha detto dall'interno della capsula Anne McLain - è incredibile, questo dimostra non quanto sia facile ma quanto noi siamo capaci di fare cose difficili. Benvenuti nella nuova era dei voli spaziali".Gli astronauti hanno effettuato dei campionamenti dell'aria all'interno della navetta e faranno diversi test prima del rilascio della capsula che rientrerà sulla Terra, per ora ammarando nell'Oceano, giovedì 7 marzo 2019. La Crew Dragon è stata la prima a volare tra le due nuove navette statunitensi che sostituiranno gli Shuttle della Nasa, affiancando le Soyuz russe nel fare la spola tra la Terra e la Iss. La Cst-100 Starliner della Boeing dovrebbe effettuare il suo volo test il primo aprile 2019.