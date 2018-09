Spazio, scuole sicure: mappatura satellitare per 40mila edifici

Roma (askanews) - Quarantamila edifici scolastici italiani mappati dallo Spazio grazie a una collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Cnr, per fornire "un quadro dettagliato dei nostri edifici scolastici" al fine di accelerare su verifiche e lavori di edilizia scolastica.Lo ha annunciato via facebook il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "I nostri figli - ha scritto il ministro - devono poter frequentare scuole sicure. Abbiamo dati ancora reoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza... Per intervenire al meglio e individuare le priorità ci servono anche dati ancora più precisi sulla condizione delle nostre scuole". "Per questo - ha scritto - ho chiesto la collaborazione dell'Asi e del Cnr, il principale ente pubblico di ricerca del Paese, per far partire una mappatura satellitare delle nostre scuole"."Quasi 40mila edifici - ha proseguito Bussetti - saranno 'fotografati' attraverso il sistema COSMO-Skymed, che è in grado di misurare lo spostamento degli immobili al decimo di millimetro... Potremo così far partire verifiche e segnalazioni. Accelerando i tempi dei controlli e dei conseguenti interventi di adeguamento. In un mese e mezzo avremo già i primissimi dati".Basato su una costellazione di 4 satelliti, il programma Cosmo-SkyMed da più di 10 anni è il più importante programma al mondo di osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio. Finanziato dall'Agenzia spaziale italiana e dal Ministero della Difesa è il primo sistema satellitare concepito per un duplice utilizzo: civile e militare. In particolare per il monitoraggio ambientale e il controllo di sicurezza del territorio, soprattutto in casi di calamità naturale e per compiti di protezione civile.