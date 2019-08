Spazio, satellite Nasa scopre 'superTerra' a 31 anni luce

Roma, 29 lug. (askanews) - La Nasa ha scoperto tre nuovi esopianeti a soli 31 anni luce dalla Terra, fra cui uno potenzialmente abitabile, battezzato GJ 357d.La scoperta è stata fatta grazie all'Exoplanet Survey Satellite (TESS), lanciato nel 2018 per ricercare dei sistemi solari in grado potenzialmente di ospitare la vita.(Segue)(Segue)Gj 257d è una "SuperTerra" di massa sestupla rispetto al nostro pianeta, ma per stabilire se sia rocciosa e con degli oceani saranno necessarie ulteriori osservazioni.La distanza dalla stella madre è tuttavia quella giusta per rientrare nella fascia abitabile; gli altri due pianeti, Gj 257 b e c, si trovano invece troppo vicini per poter ospitare la vita.