Spazio, record di SpaceX: completato il 18esimo lancio del 2018

Cape Canaveral (askanews) - L'azienda spaziale privata americana SpaceX ha conseguito un nuovo record, il 18esimo lancio dell'anno sui 22 in programma entro la fine di dicembre 2018. Il razzo Falcon 9 è partito dalla rampa 39A del Kennedy Space center di Cape Canaveral, in Florida per mettere in orbita il satellite del Qatar, Es'hail-2, che ha lo scopo di fornire servizi di comunicazione al Medio Oriente e al Nord Africa.Circa 9 minuti dopo il lancio, il booster principale del Falcon 9, il Block 5 ha fatto ritorno sulla Terra, atterrando sulla piattaforma galleggiante "Of Course I Still Love You" al largo delle coste della Florida, nell Oceano Atlantico. Il booster era stato giù usato nel nese di luglio per il lancio del satellite Telstar 19 Vantage di Telesat e quindi potrebbe diventare il primo a essere riusato per un terzo lancio.Il satellite Es'hail-2, costruito da Mitsubishi Electric, supporta la capacità della banda Ku per le trasmissioni televisive e la capacità della banda Ka di connettersi a imprese ed enti governativi e ha sofisticate capacità anti-jamming contro i disturbi intenzionali del segnale.