Spazio, nuove possibili passeggiate spaziali per Luca Parmitano

Colonia (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano, potrebbe effettuare delle nuove attività extraveicolari, le cosiddette passeggiate spaziali, nel corso della missione "Beyond" dell'Esa, la sua seconda missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, che lo vedrà protagonista, anche in veste di comandante della base orbitante, nella seconda metà del 2019.Lo ha spiegato lo stesso astronauta in una videointervista trasmessa da AsiTv, la web tv dell'Agenzia spaziale italiana."Spero che le attività inserite nell'addestramento della mia missione vengano confermate - ha spiegato Parmitano - ce ne sono varie in ballo: una serie di attività extraveicolari riguarda le batterie della Iss. Già una prima serie di batterie è stata sostituita nel 2016 e ci sarà l'opportunità nel 2019 di sostituire un'altra serie di batterie all'esterno della stazione, nella zona di sinistra. Se tutto dovesse essere confermato, insieme ai colleghi a bordo della stazione effettueremo queste attività extraveicolari per installare le nuove batterie. Inoltre, al momento ci stiamo addestrando per altre possibili attività extraveicolari che potrebbero incastrarsi nello stesso periodo di permanenza tra le quali una serie di attività molto complesse per ripristinare il pieno utilizzo dell'Ams (Alpha magnetic spectrometer), l'esperimento in buona parte italiano, di ricerca della materia oscura nello Spazio".