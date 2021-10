Spazio, la navetta Orion integrata al sistema di lancio SLS

Cape Canaveral, 25 ott. (askanews) - Il gigantesco sistema di lancio SLS (Space Launch System) della Nasa, è stato assemblato nel VAB (Vehicle Assembly Building) di Cape Canaveral, in Florida, il colossale hangar in cui venivano preparati al lancio i Saturn V delle missioni Apollo e gli Space Shuttle. La capsula Orion è stata posizionata in cima al razzo ed è pronta a partire per la missione Artemis 1 che darà il via alla riconquista della Luna da parte del genere umano.La partenza, tuttavia, non avverrà prima del 12 febbraio 2021, leggermente in ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato. Nel corso dei prossimi mesi l'intero sistema di lancio verrà sottoposto a una serie di test di affidabilità e sicurezza, prima di far partire il conto alla rovescia.Artemis 1 sarà una missione senza equipaggio che porterà la navetta Orion in orbita lunare e ritorno. Sarà solo il primo passo prima di iniziare le missioni umane che riporteranno l'uomo sulla Luna, questa volta per restarci e stabilire sul satellite naturale della Terra una base permanente da cui partire per l'esplorazione - anche umana - dello Spazio profondo, di Marte e di altri corpi celesti del sistema solare.Il test durerà circa 3 settimane; la navetta Orion, prima di rientrare sulla Terra, resterà nell'orbita lunare per alcuni giorni durante i quali gli ingegneri della Nasa effettueranno una serie di prove sui sistemi per raccogliere i dati utili a preparare le successive missioni, fino al vero e proprio nuovo sbarco umano sul suolo lunare.