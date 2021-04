Spazio, Ingenuity prova i rotori in vista del primo volo su Marte

Milano, 12 apr. (askanews) - Prova di "ruota libera" per i rotori contrototanti dell'elicottero Ingenuity su Marte. In questo filmato reale, ripreso dalle telecamere del rover Perseverance, si vede il test effettuato dai tecnici della Nasa che hanno messo in moto, per qualche minuto, i rotori dell'elicotterino marziano, per verificarne il corretto funzionamento in vista di quello che sarà un vero e proprio appuntamento con la storia: il primo volo a motore "pilotato" di un velivolo terrestre nell'atmosfera di un altro pianeta.Il primo volo, in realtà poco più di un balzo di una trentina di secondi, è stato rimandato al 14 aprile 2021 per un piccolo problema sorto durante il test automatico ai rotori. Un'anomalia si è verificata nel passaggio dalla modalità "pre-flight" al "flight mode" e la sequenza di prova è stata interrotta anzitempo.I tecnici però hanno spiegato che l'elicottero è sano e salvo e pronto al volo che verrà ripreso dal rover Perseverance posizionatosi a distanza di sicurezza.