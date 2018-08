Spazio, Cristoforetti: Aeolus sfida tecnologica innovativa

Kourou (askanews) - "È per me la prima volta a Kourou, lo spazioporto europeo e sono molto felice di questa occasione per due motivi: intanto per il lancio del satellite Aeolus; una grande sfida tecnologica, questa tecnologia molto innovativa di misurazione della velocità dei venti. Un po' un gap che ci manca in termini di dati sia per migliorare le previsioni del tempo che per comprendere meglio il funzionamento del cambiamento climatico"."E poi sono particolarmente felice del fatto che questa mia prima volta a Kourou sia in occasione del lancio di Vega, questo gioiellino a guida italiana; un razzo che al momento mette in orbita una tonnellata e mezza di carico utile che però verrà anche ampliato con Vega-C a partire dall'anno prossimo. Questo è il 12esimo lancio fino ad ora tutti i lanci sono stati un grande successo quindi è davvero un ottimo investimento, molto oculato e intelligente che permette ad Avio e all'Italia di sfruttare questo mercato dei lanci di piccoli satelliti che è in grande espansione".Sono le parole di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'Esa e ufficiale pilota dell'Aeronautica Militare, presente per la prima volta nella sua carriera allo Spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per assistere al lancio del satellite Esa "Aeolus", destinato a studiare i venti nella parte alta dell'atmosfera per fornire previsioni del tempo più accurate.