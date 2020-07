Spazio, conto alla rovescia per la missione Mars 2020 della Nasa

Cape Canaveral, 29 lug. (askanews) - Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida per il lancio della missione Mars 2020 con destinazione Marte, la prima della Nasa espressamente dedicata all'astrobiologia.Dopo una serie di rinvii, in parte causati anche dalla pandemia di Covid-19, il vettore Atlas V con a bordo il rover Perseverance è sullaa rampa di lancio; partenza prevista per il 30 luglio, alle 13.50 ora italiana, arrivo su Marte, il 18 febbraio 2021, con atterraggio nel cratere Jezero, un tempo alveo di un antico fiume, che il rover esplorerà per almeno un anno marziano (un po' meno di 2 anni terrestri), alla ricerca di possibili tracce di vita presente o passata e, soprattutto, per la prima volta - raccogliendo e sigillando campioni di terreno che poi, con una successiva missione, nel 2028, verranno recuperati e portati sulla Terra per essere analizzati.Non solo, con Perseverance, ci sarà anche il piccolo elicottero Ingenuity, un dimostratore tecnologico che sarà il primo velivolo in assoluto a volare nell'atmosfera di un altro pianeta.In questi giorni, anche per la vicinanza di Marte alla Terra, la rotta verso il pianeta rosso è piuttosto affollata. Il 20 luglio è partita la sonda Hope, la prima missione marziana degli Emirati Arabi Uniti, tre giorni dopo la Cina ha lanciato la sonda Tianwen-1. Rimandata al 2022 invece, la missione russo-europea Exomars2020.