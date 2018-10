Spazio, l'astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione

Milano (askanews) - L'astronauta italiano, Paolo Nespoli chiude la sua carriera nell'Agenzia spaziale europea (Esa) andando in pensione il 31 ottobre 2018 dopo 27 anni e 3 missioni aerospaziali: una, la Sts-120 nel 2007, sullo Space Shuttle Discovery e due di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale; MagIsstra nel 2010 e Vita nel 2017, collezionando in totale 313 giorni, 2 ore e 36 minuti in orbita.Milanese cresciuto a Varano Brianza, 61 anni, prima di diventare astronauta è stato un paracadutista militare della Folgore, con esperienze in teatri operativi tra cui una missione in Libano durante la quale conobbe la scrittrice Oriana Fallaci che lo incitò a impegnarsi e a non rinunciare a realizzare il suo sogno di andare nello Spazio.Laureatosi in Ingegneria aerospaziale al Politecnico di New York e in Ingegneria meccanica all'Università di Firenze, dopo il ritiro dalle missioni operative, potrebbe dedicarsi a nuovi progetti sui satelliti senza abbandonare il sogno di tornare ancora una volta nello Spazio, stavolta come semplice turista.