Spazio, apprensione per la sorte del telescopio Hubble in avaria

Milano, 25 giu. (askanews) - La comunità aerospaziale è con il fiato sospeso per un'avaria all'Hubble Space Telescope, il telescopio orbitante che, dal 1990, scruta l'universo consentendoci di contemplare la meraviglia di stelle, galassie e nebulose lontanissime.Sul telescopio si è bloccato il computer che sovraintende agli strumenti scientifici, chiamato SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling) - lo vedete in queste immagini di repertorio della Nasa - è offline dal 13 giugno 2021, probabilmente per un problema di hardware e tutti gli strumenti sono in "safe mode" mentre tecnici e ingegneri della Nasa stanno cercando di capire la natura del problema e risolverlo prima di attivare il computer di backup.Anche se presto sarà sostituito dal supertelescopio orbitante a raggi infrarossi "James Webb" la Nasa non intende "rottamare" anzitempo l'Hubble e sta facendo di tutto per rimetterlo in funzione.Nel 2009 l'Hubble Space Telescope era stato sottoposto a un'importante e radicale attività di manutenzione in orbita per rimediare a un problema "genetico" della sue telecamere che lo rendeva, praticamente, "miope". Dopo l'intervento della missione Shuttle Sts-125 - a cui si riferiscono queste immagini - il telescopio ha potuto guardare più lontano e con una nitidezza mai raggiunta prima.Una curiosità, il comandante della missione Sts-125 era l'astronauta Scott Altman, un ex pilota di F-14 della Marina americana che aveva preso parte come controfigura al film cult "Top Gun" con Tom Cruise.