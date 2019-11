Una spada medievale conficcata nella roccia di un fiume, la scoperta in Bosnia

Gli ingredienti per rendere magica la notizia ci sono tutti. Un gruppo di sub appartenenti al club subacqueo RK BUK ha fatto sapere di aver scoperto in Bosnia una spada medievale conficcata nelle profonde rocce del fiume Vrbas, non lontano dalle rovine di un castello nei pressi del villaggio di Rekavice, nel nord del paese.

La reliquia, dopo 8 secoli di oblio, è stata recuperata e affidata agli archeologi che hanno condotto delle analisi approfondite. Lo storico Janko Vracar ha fatto sapere che la spada potrebbe esser stata forgiata tra la fine del 1200 e la prima metà del 1400.