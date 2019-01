Non solo gas di scarico, ad inquinare l’aria che respiriamo è anche la polvere degli pneumatici

L’inquinamento da traffico automobilistico non è dovuto solo all'emissione dei gas di scarico, ma vi contribuisce anche la polvere microscopica generata dal consumo degli pneumatici, freni e asfalto Il pulviscolo che rilasciano sulle strade è altrettanto dannosa, perché contiene un mix di sostanze chimiche tossiche e cancerogene, che possono causare malattie cardiovascolari e respiratorie nelle aree fortemente trafficate, soprattutto nei bambini e negli anziani, che sono la popolazione più vulnerabile.

I rimedi

Ma quali possono essere i rimedi? Lavare più spesso l'asfalto potrebbe essere una proposta per ridurre questo fattore di inquinamento purtroppo poco conosciuto e largamente sottovalutato. Secondo una recente revisione di 99 studi internazionali, a breve pubblicata su Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e coordinata da Fulvio Amato, ricercatore del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas di Barcellona, le micropolveri che si staccano dall'asfalto, dalle gomme e dai freni e si depositano sul fondo stradale, contribuiscono a circa la metà dell'inquinamento da traffico automobilistico.

Il seminario

Ne hanno discusso i massimi esperti che si sono riuniti a Milano per il Seminario Internazionale RespiraMi 3: Air Pollution and our Health organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e dalla Fondazione Internazionale Menarini.

Le morti premature da smog

Un numero sempre maggiore di studi indica che lo smog, che ogni anno in Italia uccide prematuramente oltre 80 mila persone per colpa dei suoi effetti dannosi sull'apparato respiratorio e sul sistema cardiovascolare, è deleterio anche per la funzionalità cerebrale", spiega Sergio Harari, direttore Unità operativa Pneumologia, ospedale San Giuseppe di Milano, presidente del seminario internazionale che si è svolto a Milano.

La ricerca

"Un'ampia ricerca su circa 25 mila cinesi - sottolinea l'esperto - ha per esempio dimostrato che i livelli di esposizione all'inquinamento atmosferico correlano con le capacità in test matematici e di linguaggio. Quanto più si è esposti allo smog, tanto più con l'andare degli anni peggiorano le abilità cognitive necessarie a svolgere i test, soprattutto negli uomini e in chi appartiene a fasce socioculturali svantaggiate. Altri dati - aggiunge Harari - confermano che lo smog si associa a un peggioramento delle capacità cognitive a ogni età, con un aumento del rischio di demenze e Alzheimer nei soggetti più anziani: l'associazione è particolarmente evidente con alcuni inquinanti derivanti dal traffico veicolare, come ossidi di azoto e particolato fine".