Pericolo smartphone: ecco i 15 che emettono più radiazioni

Le onde elettromagnetiche emesse dai cellulari possono avere delle conseguenze sulla nostra salute. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha inserito le radiazioni degli smartphone tra i “cancerogeni possibili”. A tal proposito esiste un'unità di misura, il Sar, che serve a misurare la quantità di radofrequenze assorbite dal corpo umano, quando si usa untelefonino, ma anche quando lo teniamo in tasca o nelle vicinanze (per esempio di notte sul comodino). Quantità per cui l'UE ha stabilito un limite massimo per ogni device, pari a 2 watt per kg, limitando dunque un possibile (ed ancora sconosciuto) effetto nocivo sulla nostra salute. A tal proposito il portale tedesco Statista ha pubblicato la classifica degli smartphone attualmente in commercio, con i relativi valori Sar, che potremmo chiamare tasso di assorbimento specifico.

La classifica

La lista, evidenziano gli esperti, è stata stilata basandosi sui dati depositati presso il Bundesamt für Strahlenschutz, l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione dalle radiazioni. Questi dati, in realtà, devono essere chiaramente evidenziati dalle case produttrici, esposti sulle confezioni dei loro device e sui siti ufficiali. Ai primi posti svettano gli smartphone interamente prodotti in Cina. Ecco la classifica degli smartphone più pericolosi:

Samsung salva

La prima osservazione da fare è che tra i modelli sotto accusa non vi è un solo modello prodotto dalla Samsung, e la cosa non convince del tutto. Ben presenti, invece, i terminali della Apple, che con tre diversi modelli di iPhone, conquistano ben tre posizioni. A dominare la graduatoria, tuttavia, sono gli smartphone cinesi come Huawei e Xiaomi: ben 6 dispositivi dei 15 inclusi nella lista nera appartengono a queste società. In attesa si riesca prima o poi a stabilire la totale sicurezza o la pericolosità delle radiazioni emesse dai telefonini, gli esperti consigliano di tenere lontano gli smartphone da testa, cuore e genitali, in quanto potrebbero danneggiare il Dna.

I consigli

Alcuni ricercatori sostengono che l'esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche potrebbe causare il cancro al cervello o al nervo acustico dell'orecchio. I nostri smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, come quelle di router Wi-Fi, sensori radar e forni microonde, il SAR è un numero che misura la velocità con cui l’energia viene assorbita dal corpo umano quando viene esposta alle onde radio. Al momento sono state eseguite diverse ricerche per capire quanto le radiazioni degli smartphone influiscano sul corpo umano, ma ancora non ci sono dei riscontri ufficiali e pienamente affidabili e riconosciuti universalmente. Cosa fare se si è già in possesso di un telefono presente all’interno della classifica?. Per evitare che l’organismo possa assorbire le radiazioni esistono diversi accorgimenti, anche se sicuramente il migliore è quello di non avvicinare troppo il dispositivo al proprio all’orecchio e per evitarlo, sarebbe bene utilizzare degli auricolari tradizionali, e non quelli Bluetooth. Un altro consigliopotrebbe essere quello di cambiare il dispositivo scegliendo un smartphone che non superi i valori SAR limite imposti dall’Europa e sopra elencati.