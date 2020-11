Smart mobility, green tech e Pa digitale: se ne parla a City Vision

Roma, 23 nov. (askanews) - Intelligent City Challenge: la nuova sfida dell'Europa al centro della prima fiera digitale dedicata al tema delle smart city. In apertura gli interventi di Dana Eleftheriadou, Commissione Europea, sullo sviluppo green e digital dell'Unione e di Alberto Mattiello sulla doppia accelerazione di digitale e covid sui sistemi urbani. Studiosi, esperti, aziende e startup del settore a confronto sulla piattaforma digitale di Fiera di Padova. In chiusura, dalla città al Paese intelligente: il decalogo di Fuggetta per "reinventare l'Italia".Raccontare il futuro dell'intelligent city nel mondo post covid. Tra opportunità, tecnologie e best practice a livello italiano ed europeo. È questo l'obiettivo della prima edizione di City Vision, evento internazionale ideato e organizzato da Fiera di Padova e Blum che si svolgerà il 2 dicembre in modalità onlife su una piattaforma digitale capace di ospitare incontri, stand virtuali e meeting one-to-one. Una giornata di visioni e testimonianze in cui si darà spazio al meglio del sistema italiano ed europeo dell'innovazione e in cui si cercherà di costruire assieme le fondamenta delle città del futuro tra tecnologie sostenibili, smart mobility, architetture digitali e una pubblica amministrazione sempre più connessa e a misura di cittadino. All'appuntamento interverranno figure di rilievo dell'innovazione internazionale tra le quali il futurist Alberto Mattiello e Dana Eleftheriadou, a capo del team per le tecnologie avanzate della Commissione europea."In uno dei periodi più complicati di sempre per le nostre città credo che ritrovarsi a pensare il futuro dei centri urbani rappresenti un forte segnale di resilienza e di speranza per il domani - commenta il direttore generale di Fiera di Padova Luca Veronesi -. Una sfida nella sfida è farlo attraverso una modalità interamente online garantita dalla nuova piattaforma digitale di Fiera di Padova, una soluzione innovativa che ci accompagnerà anche quando si potrà ripartire con le manifestazioni in presenza: il futuro delle fiere, così come quello delle città, sarà sempre più contrassegnato da una ibridazione tra fisico e digitale".Quello di mercoledì 2 dicembre, in diretta dallo studio allestito in Fiera di Padova, sarà un vero e proprio giorno di immersione nel futuro con ospiti e testimonianze che daranno forma alla città del domani.Alle 9 l'avvio dei lavori con Alberto Mattiello, futurist e direttore creativo di The Placemakers, il più grande gruppo manifatturiero di Urban Design nel quale svolge attività di ricerca e progettazione per la creazione di spazi pubblici che migliorino le connessioni interpersonali, il benessere e il coinvolgimento dei cittadini. Fondatore di Eitherland, il primo sistema di arredo per lavorare all'aperto, Mattiello dal 2013 dirige "Future Thinking", un hub internazionale dell'innovazione di Wunderman-Thompson che aiuta le aziende a trovare un punto ideale tra il marketing, l'innovazione tecnologica e i modelli di business emergenti. Insegna inoltre Digital Marketing ed Innovazione alla Università Bocconi ed è membro del comitato scientifico di Confindustria. Mattiello parlerà di «Double Acceleration», la doppia spinta data ai sistemi urbani da digitale e dalla pandemia. A seguire una panoramica sulle intelligent cities europee con la partecipazione di Dana Eleftheriadou, a capo del team per le tecnologie avanzate della Commissone europea, con lo speech «Intelligent Cities Challenge: Driving a green, digital and inclusive recovery». Seguirà un confronto tra esperienze europee di mobilità intelligente, con la testimonianza delle amministrazioni di Amsterdam, Barcellona e delle Intelligent City d'Italia, le tecnologie di Next Transportation, Leitner e City Porto e un focus sul modello Veneto, «Dalla smart city alla smart region». (Segue)