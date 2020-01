Single e miliardario, Maezawa cerca l’anima gemella: deve esser disposta ad accompagnarlo sulla Luna

Si chiama Yusaku Maezawa, ha 44 anni e, stando a quanto riportato sulle pagine di Forbes, possiede un patrimonio netto di circa 2 miliardi di dollari. Fino a poco tempo fa era sentimentalmente impegnato con l’attrice 27enne Ayame Goriki, ma ora è single, e questa condizione proprio non gli piace. Per trovare un nuovo amore ha deciso di lanciare un contest online attraverso il quale spera di incontrare l’anima gemella. I requisiti? Essere single, avere almeno 20 anni, essere brillante, positiva e desiderosi della pace nel mondo. Ma c’è una richiesta, che potrebbe scremare la lista delle pretendenti: la futura moglie deve essere pronta ad accompagnarlo sulla Luna…

[WANTED!!!]

Why not be the 'first woman' to travel to the moon?#MZ_looking_for_love — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Il 44enne, fondatore della piattaforma di abbigliamento online Zozotown (Zozo), è stato infatti il primo ad assicurarsi due posti sui nuovi razzi spaziali di Elon Musk, quelli organizzati dalla SpaceX e che porteranno nei prossimi anni dei privati sulla Luna. Il magnate, per non affrontare in solitaria l'avventura spaziale, ha lanciato "Full Moon Lovers", una sorta di concorso destinato a diventare un reality.

“Maezawa - si legge sul sito dedicato all’iniziativa - aveva un sogno di lunga data, andare nello Spazio: vuole visitare questo posto speciale con una persona speciale”. Maezawa non è nuovo a iniziative di questo genere. Pochi giorni fa ha pubblicato un tweet che ha cambiato la vita di 1000 persone. Il miliardario, infatti, ha postato un messaggio attraverso il quale annunciava l’intenzione di donare 8 milioni di dollari a mille persone scelte tra quelle che avessero ritwittato il suo post.