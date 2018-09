Trovato un serpente a due teste: "Entrambe possono essere letali"

Un rarissimo esemplare di serpente a due teste è stato trovato in Virginia, negli Stati Uniti., Entrambe le bocche del rettile possono mordere le loro vittime e avvelenarle. Si tratta di un serpente “Testa di rame”, molto giovane, ha circa due settimane di vita L'esemplare è stato scoperto una donna, che lo ha intravisto nel giardino dei vicini di casa. "Sono estremamente rari - ha detto J.D. Kleopfer, specialista del Virginia Department of Game and Inland Fisheries - perché muoiono molto presto. Il cervello è diviso in due parti, e questo non li fa sopravvivere a lungo". Il dottor Kleopfer ha spiegato che la testa sinistra possiede l’esofago dominante, mentre la testa destra ha la gola più sviluppata per mangiare. I serpenti “Testa di rame” crescono in media dai 46 ai 92 centimetri di lunghezza, mentre questo serpente bicefalico molto giovane ha raggiunto appena i 15. L’erpetologo ha aggiunto che il serpente non è pericoloso. L’esemplare ora sarà probabilmente donato a una struttura zoologica. Serpenti come questo non sono diversi dai gemelli siamesi, spiega National Geographic: “Il punto in cui l’embrione smette di separarsi varia. Proprio come i gemelli siamesi possono essere uniti alla testa, al petto o ai fianchi, allo stesso modo i serpenti possono essere uniti in vari punti del loro corpo”.