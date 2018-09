Scoperto nello spazio cosmico il super-materiale 10 miliardi di volte più resistente dell’acciaio

Il materiale più forte mai scoperto si nasconde nel cosmo e ha una struttura bizzarra, che ricorda quella della pasta, dagli spaghetti ai fusilli. È stato scoperto nel cuore delle stelle di neutroni, in cui la materia raggiunge densità incredibili al punto che un solo cucchiaino pesa come 170 milioni di elefanti. Lo ha individuato una ricerca dell’Università americana dell’Indiana a Bloomington, coordinata da Charles Horowitz e pubblicata sul sito arXiv, che raccoglie gli studi che non hanno ancora superato la revisione della comunità scientifica, in attesa della pubblicazione sulla rivista Physical Review Letters.

10 miliardi di volte più resistente dell’acciaio

Basata su simulazioni al computer, la ricerca indica che “la ‘pasta nucleare’ di queste stelle è 10 miliardi di volte più forte dell’acciaio”, ha detto Horowitz. Le stelle di neutroni sono lo stadio finale dell’evoluzione di alcune stelle massicce che, esaurito il proprio carburante nucleare, collassano in un oggetto denso e compatto, di soli 10-20 chilometri di diametro, quello di una grande città.

La "pasta nucleare"

Secondo gli autori della ricerca, è proprio l’elevata densità di queste stelle che schiaccia i nuclei della materia fino a deformarla e farle assumere una struttura insolita, che ricorda quella dei più comuni formati di pasta: "la materia può avere una struttura laminare come le lasagne, oppure globulare come quella degli gnocchi o ancora filamentosa, simile agli spaghetti", hanno detto gli autori.

Ma recuperare il materiale sarà impossibile

Una conferma della natura di queste strutture potrebbe arrivare dall’osservazione delle onde gravitazionali generate dalle stelle di neutroni, anche se i ricercatori ritengono che la loro intensità potrebbe essere più tenue rispetto a quella delle onde gravitazionali catturate nel 2017 dai rivelatori Ligo e Virgo. Occorreranno, quindi, strumenti di nuova generazione, come il telescopio Einstein, che l’Italia si candida a ospitare in una miniera dismessa in Sardegna.