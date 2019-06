Scoperto in Australia il fossile gigante di una nuova specie di trilobite

Uno studente della School of Biological Sciences dell'Università di Adelaide ha scoperto il fossile di una nuova e gigantesca specie di trilobite. La creatura marina, vissuta 500 milioni di anni fa, è stata ribattezzata Redlichia Rex, in onore del re di tutti i dinosauri, il temutissimo Tyrannosaurus-Rex. I resti, rinvenuti sull’Isola dei canguri - al largo dell'Australia Meridionale, a sud-ovest di Adelaide -, sono stati trovati da James Holmes e, secondo gli addetti ai lavori, potrebbero fornire informazioni preziose per comprendere le cause che diedero il via all’esplosione del Cambriano. E’ stato allora, 500 milioni di anni fa, che improvvisamente - e in un arco di tempo breve sulla scala dei tempi geologici- videro la luce i precursori degli animali che hanno popolato la Terra.

Un predatore temibile

I trilobiti, dotati di un esoscheletro con morfologia complessa, in parte di natura organica e in parte composto da carbonato di calcio, erano organismi caratterizzati da una spiccata segmentazione del corpo (o segmentazione metamerica). Dotati di uno scheletro duro, che li accomuna ai moderni crostacei come anche ad alcune tipologie di insetto, sono stati uno dei gruppi di animali fossili di maggior successo, sopravvissuti per circa 270 milioni di anni. "Abbiamo deciso di nominare questa nuova specie Redlichia rex - spiega Holmes - a causa delle sue dimensioni gigantesche, e anche per le sue formidabili zampe dotate di artigli utilizzati per frantumare e distruggere il cibo: spesso altri trilobiti".

Forse era una specie cannibale

La nuova specie è stata scoperta presso l'Emu Bay Shale, un’area di fama mondiale nota per la qualità dei fossili finora rinvenuti. Il fossile rinvenuto, stando a quanto pubblicato sulle pagine del Journal of Systematic, ha una lunghezza di circa 30 centimetri, quasi il doppio rispetto agli altri trilobiti australiani di età simile. "È interessante notare - afferma il professore associato di studio Diego García-Bellido, dell'Università di Adelaide e del South Australian Museum - che gli esemplari di trilobite rinvenuti a Emu Bay Shale - tra cui anche la nuova Redlichia rex - mostrano ferite provocate da predatori schiaccianti. Nella stessa area sono stati trovati anche degli escrementi fossili al cui interno erano presenti frammenti di trilobite. E’ probabile vi fossero nella zona dei grossi predatori, come l’Anomalocaris, ma non si esclude neppure che la specie ora scoperta potesse avere delle tendenze cannibali”.

"Le dimensioni complessive dell’esemplare fossile rinvenuto nell’Isola dei Canguri, come anche le caratteristiche zampe - conclude Holmes - fanno intendere che all’epoca fosse in atto una vera e propria corsa agli armamenti. Questo gigantesco trilobite era, probabilmente, il terrore di altre creature più piccole che vivevano sul fondo marino del Cambriano".