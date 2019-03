Scoperti i resti fossili di Scotty, con i suoi 13 metri di lunghezza e i 9 mila chilogrammi di peso era il "re dei T-Rex"

Ci sono voluti oltre 10 anni di scavi per estrarre dalla roccia tutte le ossa, ma alla fine il gruppo di paleontologi dell’Università canadese di Alberta, coordinato da Scott Persons, ce l’ha fatta. Lo sforzo titanico ha permesso di portare alla luce quello che ora viene definito il “re” dei Tyrannosaurus rex. Caratterizzato da una lunghezza totale di circa 13 metri, e un peso di 8 mila e 845 chilogrammi, “Scotty”, così è stato ribattezzata la creatura vissuta 66 milioni di anni fa nell’attuale territorio del Canada, non aveva rivali.

I resti fossili a breve in un museo

I ricercatori, che hanno visto i risultati del proprio lavoro pubblicati sulle pagine della rivista The Anatomical Record, hanno fatto sapere che i resti saranno esposti a partire da maggio 2019 al Museo reale di storia naturale Saskatchewan, sempre in Canada. Il nome dell’incredibile T-Rex non deriva da quello del suo scopritore ma dalla bottiglia di scotch con la quale i paleontologi canadesi hanno brindato alla sua scoperta.

Era il più anziano della sua specie

“Si tratta del re dei rex - ha commentato Persons -. Il ritrovamento dimostra come questi predatori avessero una grande variabilità nelle dimensioni. E Scotty erano uno dei più robusti”, e anche “il più anziano” scoperto fino a questo momento. Stando alle analisi della crescita delle sue ossa, il gigantesco Tyrannosaurus rex scoperto da Persons e colleghi morì a circa 30 anni: un’età che lo stesso paleontologo definisce “ragguardevole per gli standard di questi predatori”.