Grazie ai dati del telescopio spaziale Kepler della Nasa Michelle Kunimoto, una studentessa dell'università canadese della Columbia Britannica, ha scoperto 17 mondi alieni e tra questi c’è anche un pianeta simile alla Terra. L’importante notizia è stata pubblicata sull'Astronomical Journal.

Uno potrebbe avere acqua

"E' un risultato davvero entusiasmante, considerando che finora grazie ai dati del telescopio Kepler sono stati scoperti soltanto 15 piccoli pianeti nella zona abitabile", ossia a una distanza dalla loro stella tale da consentire la presenza di acqua liquida. Il pianeta più interessante dei 17 scoperti da Michelle Kunimoto è indicato con la sigla KIC-7340288 b: è un pianeta roccioso il cui diametro è circa 1,5 volte quello della Terra.

Non è rovente

Il pianeta ha un anno lungo 142 giorni e mezzo e, sebbene la distanza che lo separa dalla sua stella sia di poco maggiore di quella che separa Mercurio dal nostro Sole, non è rovente perché riceve un terzo della luce che la Terra riceve dal Sole. Per questo è un buon obiettivo per ulteriori studi, volti a identificarne meglio le caratteristiche. Fra gli altri 16 pianeti scoperti, il più piccolo ha un diametro di circa due terzi quello della Terra, mentre il più grande è otto volte più grande della Terra.

Il metodo del transito

Tutti i pianeti sono stati individuati con il metodo del transito: "ogni volta che un pianeta passa davanti a una stella blocca una parte della sua luce, provocando una temporanea riduzione della luminosità della stella", ha spiegato Kunimoto. Grazie a questi dati "si possono mettere insieme le informazioni sul pianeta, come le sue dimensioni e il tempo impiegato per orbitare intorno alla stella".