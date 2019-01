Samsung al Ces presenta lo schermo componibile a Micro Led

Las Vegas (askanews) - Samsung al Ces di Las Vegas ha svelato non solo la sua nuova gamma di televisori 8K, sempre più grandi per soddisfare la fame di qualità per film e videogiochi ma anche una novità che rende il televisore componibile e personalizzabile grazie alla tecnologia Micro Led. Marco Hannappel, vice presidente Samsung electronics Italia."L'altra novità è un nuovo modo di pensare al televisore, non sono più i pollici che definiscono il televisore ma il consumatore stesso decide la forma e il tipo di televisore che vuole avere, con una mattonella di microled, che sono micro linee di led che si autoilluminano e creano una tv della dimensione che uno preferisce, dai 219 pollici del nostro formato massimo, quello di 'The wall' a 75 pollici".Al Ces Samsung mette in campo il suo ecosistema di prodotti, che ha un filo conduttore: l'intelligenza artificiale. "Quindi la capacità di questi prodotti di far cose partendo da un comando unico, con Bixby nostro interfaccia di intelligenza artificiale, parlando col proprio frigo o televisore. Per esempio dicendo 'buongiorno' posso tirare su le tende e 'buonanotte' far spegnere le luci a tutti gli elettrodomestici di casa". L'internet delle cose è sempre più estesa e sempre più connessa.