Samantha Cristoforetti incontra gli ospiti del WeWorldfestival

Milano (askanews) - L'astronauta italiana dell'Esa e ufficiale pilota dell'Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti il 24 novembre 2018 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è stata ospite a Milano della nona edizione del WeWorldFestival.Focus della manifestazione: l'empowerment femminile, la difesa delle donne, i diritti e gli stereotipi ancora legati alla figura femminile.@AstroSamantha ha parlato della sua esperienza come pilota prima e astronauta poi, di come l'impegno continuo e costante, il talento e un briciolo di fortuna abbiamo guidato la sua carriera e, soprattutto, dell'inesistenza di differenze di genere nel perseguire gli obiettivi che ci si prefissa.Esprimendo il suo parere riguardo ai potenziali pericoli di abusi e violenze per le donne, l'astronauta ha sottolineato l'importanza di educare le bambine e le giovani donne, sin da piccole, all'autonomia e all'indipendenza per fornire loro gli strumenti per fronteggiare eventuali situazioni di vulnerabilità.Parlando dei suoi prossimi impegni di lavoro, invece, ha accennato al suo coinvolgimento in un progetto che riguarda una futura stazione spaziale lunare e auspicato maggiori investimenti internazionali verso l'esplorazione umana dello Spazio, in particolare proprio per eventuali missioni verso la Luna e Marte.