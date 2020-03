Nuovo record di trasmissione dell'informazione quantistica: superati 500 chilometri

Superati i 500 chilometri, è questo il nuovo record di trasmissione dell'informazione quantistica ottenuto con un esperimento condotto in Cina. Una distanza che batte tutte le precedenti e che rappresenta un passo ulteriore verso l'internet quantistica supersicura, basata sulle bizzarre regole che governano il mondo di atomi e particelle.

Nuovo record su fibra ottica

Descritto sulla rivista Physical Review Letters, l'esperimento si deve ai fisici coordinati da Qiang Zhang, dell'università della Scienza e della Tecnologia. "Il risultato rappresenta un nuovo record su fibra ottica per trasmettere informazioni in sicurezza" rileva Zhang. Già da diverso tempo gli scienziati hanno scoperto che questo stato di collegamento tra un atomo e un fotone può essere trasmesso su una fibra ottica, di quelle che si utilizzano per le telecomunicazioni. Precedentemente gli scienziati c’erano riusciti ma solo per distanze molto più brevi.

L’esperimento

I ricercatori hanno spedito un messaggio in codice, scrivendolo in un impulso di luce laser. In pratica hanno trasmesso un impulso di luce con una certa caratteristica: "L'informazione è stata scritta nella fase dell'oscillazione del campo elettromagnetico della luce e solo chi ha spedito e chi ha ricevuto aveva il codice per decriptarla" ha spiegato il fisico Tommaso Calarco, che dirige l'Istituto per il controllo quantistico di Jlich.

La trasmissione di dati sensibili

Questo messaggio è stato spedito su una fibra ottica lunga 509 chilometri senza bisogno di utilizzare ripetitori. Questo, secondo gli autori, è importante per lo sviluppo di reti internet quantistiche all'interno della città e soprattutto è "importante - osserva Calarco - per ottenere un livello di sicurezza maggiore per la trasmissione di dati sensibili".