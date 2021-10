Profumo: Agusta è sinonimo di sicurezza, affidabilità e comfort

Dubai, 3 ott. (askanews) - "Il brand Agusta è un brand riconosciuto come sicurezza, affidabilità e comfort. Oggi lanciamo Casa Agusta proprio perché, nell'ambito di Leonardo, il brand Agusta che identifica i nostri elicotteri ha una grande importanza".Così ad askanews l'Ad di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando a Dubai a margine dell evento di presentazione del terminal elicotteristico, costruito a Expo 2020 per il partner emiratino Falcon Aviation. L'hub, dal design innovativo e modulare, potrà essere smontato e riallocato in altri punti della città, se necessario."Questo hub - ha continuato Profumo - è costruito con un design estramamente confortevole, con dei materiali sostenibili ed è una connessione d'innovazione e comfort. Secondo noi è fondamentale dare questo tipo di servizio a chi utilizza l'elicottero in diverse condizioni ma soprattutto, qui a Dubai, per venire all'Expo".Gli ospiti presenti a Dubai hanno anche potuto ammirare da vicino l'ultima versione del convertiplano AW609, giunto in volo dall'Italia."Il decollo e l'atterraggio verticale è importantissimo - ha concluso Profumo - oggi abbiamo qui a Dubai anche l AW609 che è questo oggetto difficile da definire: è un elicottero perché atterra e decolla verticalmente ma va anche sopra le nuvole, quindi vola in qualsiasi condizioni climatica, va lontano e va veloce, per cui, se pensiamo a progetti di Emergency e Medical Services, è assolutamente un prodotto validissimo e molto innovativo".