Presente, passato e futuro del Cnr in una mostra interattiva

Roma, 20 ott. (askanews) - Inaugurata a Roma, presso la sede del Cnr, l'installazione multimediale e multisensoriale "La scienza si fa in cento" che ripercorre la storia e le sfide scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche con uno sguardo verso il futuro. Inclusività e interattività sono le parole chiave di questo speciale viaggio multisensoriale nella ricerca scientifica, realizzato in occasione delle celebrazioni del Centenario del Cnr. Una mostra che sarà aperta al pubblico fino al 22 dicembre."Il futuro è la scienza, la ricerca e quello che possono fare per questo paese, per il mondo - sottolinea Maria Chiara Carrozza, Presidente del Cnr - in un momento in cui il rapporto tra l'essere umano e il Pianeta è in discussione, il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche e soprattutto i conflitti in corso che in parte hanno anche delle ragioni geopolitiche di crisi profonde.

Sono tutte tematiche su cui la scienza potrà dare risposte e noi scienziate e scienziati siamo pronti a dare il nostro contributo".Undici keywords raffigurate come costellazioni: sostenibilità; biodiversità; transizione ecologica; transizione digitale; energia pulita; economia circolare; scienze della vita; one health; patrimonio culturale; pace e diplomazia scientifica. L'esposizione consiste in un'unica installazione composta da tre schermi posizionati a semicerchio, su cui si possono scegliere gli 11 disegni a rilievo e iniziare a navigare nella 'galassia' Cnr. Tutti i contenuti sono in italiano e inglese, con traduzione in Lingua dei Segni, disponibile anche con una web app dedicata. Oltre all'installazione, il Cnr apre le porte a due mostre: la prima dedicata alle scienze e alle tecnologie quantistiche; la seconda è una installazione multimodale che documenta i risultati connessi alle nanotecnologie applicate alla medicina.Presenti all'inaugurazione anche Luigi Nicolais, Presidente Fondazione Cotec, Antonella Polimeni, Rettrice Sapienza Università di Roma, Marinella Soldi, Presidente RAI."E' molto importante il servizio pubblico; il Cnr come la Rai - afferma Marinella Soldi, Presidente Rai - è un servizio pubblico con un impatto importante sulla nostra cultura e sul nostro paese con l'obiettivo di avere un progresso inclusivo, un occhio importantissimo alla sostenibilità futura del nostro Pianeta e sociale. E siamo molto molto fieri di questo".