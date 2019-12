Il Polo Nord magnetico, quello verso cui puntano le bussole, si sta spostando ancora più velocemente del previsto dal Canada verso la Siberia. Dopo avere gironzolato per secoli nell'Artico canadese con minimi spostamenti, dagli anni Novanta si è mosso a un ritmo senza precedenti, allontanandosi di 50 chilometri all'anno e senza dare segni di rallentamento. Quest’anno il nord magnetico ha attraversato il meridiano di Greenwich, allontanandosi dal Canada. Questo ha importanti implicazioni per la nostra società tecnologica perché può avere ripercussioni sull'orientamento dei sistemi di navigazione e sulla sicurezza delle comunicazioni.

Il World Magnetic Model

Lo scarto ha costretto i ricercatori – per la seconda volta in un anno – ad aggiornare il World Magnetic Model, un documento elaborato dalla statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration e dalla British Geological Survey che – assieme ai dati forniti dai satelliti – è alla base dei sistemi di navigazione moderni. La mappa è una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione, infatti, dipende anche la regolazione delle bussole.

Pubblicazione anticipata



La pubblicazione anticipata del nuovo modello "si è resa necessaria quando si è osservato che le misurazioni del campo magnetico fatte dai satelliti e dagli osservatori geomagnetici terrestri non corrispondevano più ai dati del vecchio modello elaborato nel 2015. "Lo spostamento dei poli magnetici è la manifestazione in superficie di ciò che genera il campo magnetico terrestre: correnti elettriche che scorrono a nel nucleo esterno della Terra, fatto di ferro e nichel fusi, fluidi come l'acqua", spiega Domenico Di Mauro, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo.

Era di caos magnetico

Il Financial Times, ha rivelato che di questo passo si poterebbe verificare un'era di "caos magnetico" con l'inversione fra polo nord e polo sud. Se si realizzasse, tale capovolgimento avrebbe conseguenze disastrose per tutte le forme di vita sul nostro pianeta perché rischierebbe di compromettere lo schermo assicurato dal campo magnetico e, fino all'affermazione di un nuovo equilibrio, le creature e le infrastrutture tecnologiche sarebbero esposte alle notevoli radiazioni solari e cosmiche. Ma, al momento, il più grande dilemma riguarda la direzione e la celerità del nord magnetico che da quanto rilevato sta scappando sempre più velocemente.