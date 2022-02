Pianeta potenzialmente abitabile in orbita attorno a nana bianca

Roma, 11 feb. (askanews) - Un pianeta in orbita attorno ad una nana bianca distante 117 anni luce dalla Terra potrebbe presentare delle condizioni tali da ospitare la vita: lo ha rivelato uno studio dell'University College di Londra, come riporta il sito della Bbc.Se i dati venissero confermati sarebbe la prima volta in cui un pianeta potenzialmente abitabile viene scoperto in un sistema stellare di questo genere: le nane bianche sono stelle originariamente di massa piccola e media giunte quasi alla fine del loro ciclo vitale (per quelle più massicce il destino è diventare una stella di neutroni o collassare in un buco nero).Non esiste infatti alcuna evidenza diretta dell'esistenza del pianeta, ma le caratteristiche di alcune strutture che orbitano la stella indicano la presenza di un oggetto dal campo gravitazionale sufficientemente intenso che si trova all'interno della "fascia abitabile" della stella.Il pianeta si trova a una distanza sessanta volta minore rispetto a quella della Terra da Sole, una zona che nel nostro sistema sarebbe troppo calda ma che - avendo una nana bianca un raggio assai ridotto - in questo caso presenterebbe temperature sufficientemente basse da mantenere l'acqua allo stato liquido.